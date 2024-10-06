Тринадцать человек погибли при израильском ударе по мечети
Армия Израиля атаковала мечеть в секторе Газа
Тринадцать человек погибли при ударе армии Израиля по мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает РИА Новости.
«Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов», — говорится в сообщении агентства Safa, на которое ссылается РИА Новости.
Подробности атаки на мечеть не приводятся.
Ранее ЦАХАЛ атаковала Бейрут в Ливане. По некоторым данным, при бомбардировке было повреждено здание телеканала.