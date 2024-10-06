Тринадцать человек погибли при израильском ударе по мечети

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Тринадцать человек погибли при ударе армии Израиля по мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает РИА Новости .

«Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов», — говорится в сообщении агентства Safa, на которое ссылается РИА Новости.

Подробности атаки на мечеть не приводятся.

Ранее ЦАХАЛ атаковала Бейрут в Ливане. По некоторым данным, при бомбардировке было повреждено здание телеканала.