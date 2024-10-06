Армия Израиля нанесла новые удары по Бейруту

ЦАХАЛ атаковала объекты «Хезболлах» в Ливане

ЦАХАЛ атаковала объекты движения «Хезболлах» в Ливане, разрушено здание телекомпании, пишут СМИ.

По данным пресс-службы армии Израиля, на которую ссылается ТАСС, ЦАХАЛ наносит авиаудары «в районе Бейрута» по объектам шиитской организации «Хезболлах».

В частности, Израиль атаковал студию ливанского телеканала Аль-Манар, здание частично разрушено, утверждает Telegram-канал Shot.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возможной гибели при атаках армии Израиля преемника убитого лидера «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина.