Возможный преемник убитого лидера «Хезболлы» уничтожен ударом Израиля

Утверждается, что глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, который считается основным претендентом на пост генсека ливанской организации, погиб при израильской атаке на Бейрут.

Данную информацию также подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По сведениям Reuters, связь с Сафи ад-Дином отсутствует с пятницы, а продолжающиеся удары ЦАХАЛ по столице Ливана не позволяют вести поиски на месте обстрела, где находилось укрытие нового руководителя «Хезбаллы». Предположительно, Сафи ад-Дин мог погибнуть в подземном бункере

Агентство уточняет, что вместе с ним погибли несколько высокопоставленных членов «Хезболлы», а также офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее ВВС Израиля с помощью ракетных ударов ликвидировали лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, который руководил шиитской военизированной группировкой с 1992 года. Израильские военные выяснили, когда все командиры соберутся в одном помещении, после чего самолеты F-35 нанесли удар