Популярный летний страх: кого стоить бояться в российских водоемах

Среди обитателей российских водоемов угроз крайне мало. В редких случаях человека может укусить медицинская пиявка, однако серьезной опасности она не представляет. Об этом РИАМО рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«По счастью, если мы говорим про водоемы на территории нашей страны, то среди беспозвоночных животных там практически нет никого, кто мог бы не то что причинить своим укусом какой-то серьезный вред человеку, а даже просто укусить его», — сказал Марьинский.

Он добавил, что безусловно, в прудах и озерах, особенно южнее широты Москвы, могут встречаться медицинские пиявки.

«Ее укус неприятен исключительно тем, что из ранки потом может некоторое время сочиться кровь. Но, во-первых, никакой угрозы он не несет, а во-вторых, честно говоря, медицинские пиявки обитают обычно все-таки в достаточно стоячих и заросших водоемах, и, соответственно, купаются в них люди не так-то часто», — отметил специалист.

Марьинский уточнил, что медицинскую пиявку отличить довольно просто — у нее по спинной стороне тела идут две желтовато-оранжевые полосы.

«Дело в том, что у нас в водоемах живет другая крупная пиявка — большая ложноконская пиявка, тоже длиной примерно до 10 см, но никаких темных полос по спинной стороне тела у нее нет и человека она укусить не может», — рассказал он.

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