Экзотический способ умереть: к чему может привести купание в лужах после ливня

Народное убеждение, что промокнуть под дождем — значит немедленно заболеть, сильно преувеличено. Простуду вызывают вирусы, а не холодная вода сама по себе. Промокший человек не заболевает автоматически — он заболевает, если в этот момент где-то рядом есть вирус и иммунитет ослаблен. Об этом РИАМО сообщил врач Максим Золотухин.

По словам врача, городская лужа — это концентрат всего, что смыло с асфальта: нефтепродуктов, тяжелых металлов, фекальных бактерий, остатков реагентов. Купаться в ней — идея действительно плохая. Не потому что можно умереть на месте, но кишечная инфекция, кожные раздражения и грибковые поражения стоп — вполне реальные последствия.

«Смертельный исход от прогулки под дождем — случай экзотический. Теоретически опасна молния, опасна глубокая лужа, скрывающая открытый люк, опасно переохлаждение при длительном пребывании в холодной воде без возможности согреться», - сказал врач.

Детям прыгать по лужам в резиновых сапогах — абсолютно безопасно и даже полезно для настроения. Взрослым — тоже, если не пить эту воду и принять душ после, заключил эксперт.

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