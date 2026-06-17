Ветеран СВО о «Героях Подмосковья»: на обучении сильнее сдружился с сослуживцами

Во время обучения в рамках региональной программы «Герои Подмосковья» очень сильно сдружился с сослуживцами, которых редко видел при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщил участник программы Алексей Потапенок.

«В группе все общаются друг с другом. Более того, у меня в этом выпуске оказалось несколько сослуживцев. На СВО мы между собой редко пересекались, а здесь очень сильно сдружились», — поделился ветеран СВО.

Он подчеркнул, что их общение складывалось из трех составляющих: теоретическая подготовка, практические выезды и, конечно, стажировка на местах, где уже шло более глубокое погружение в работу.

И третье — это то, что участники программы прошли примерно одинаковые жизненные испытания. Многие вещи понимали без лишних объяснений, были на одной волне. Это тоже очень сильно объединяло, заключил Потапенок.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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