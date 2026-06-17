сегодня в 10:35

Огромная пробка образовалась на Ленинградском шоссе в районе Химок

На Ленинградском шоссе в обе стороны движения образовались сильные заторы, которые заканчиваются в районе МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Со стороны центра города протяженность пробки составляет около 5 км, со стороны области — примерно 9 км. Большая часть затора отмечена бордовым цветом.

Также наблюдается пробка по МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Ее длина — свыше 4 км.

В целом загруженность столичных дорог утром в среду составляет 5 баллов из 10 возможных.

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