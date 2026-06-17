Бесплатную няню на 100 часов в год для семьи предложили в Госдуме
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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) написал обращение на имя вице-премьера страны Татьяны Голиковой, в котором предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год, сообщает РИА Новости.
По его словам, это будет делаться за счет средств государственной поддержки.
Он уточнил, что воспользоваться данной помощью семьи могли бы через портал госуслуг либо органы соцзащиты населения. Это может быть помощь в виде присмотра за малышом на несколько часов, так и в формате продолжительного сопровождения. Выбор зависит от потребностей каждой конкретной семьи.
Как рассказал Чернышов, к такой работе можно было бы привлекать специалистов государственных и негосударственных организаций, прошедших необходимую подготовку и проверку.
Он считает, что реализация этой меры позволила бы сильно понизить нагрузку на родителей в самый сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать допусловия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания.
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