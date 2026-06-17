Бесплатную няню на 100 часов в год для семьи предложили в Госдуме

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) написал обращение на имя вице-премьера страны Татьяны Голиковой, в котором предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год, сообщает РИА Новости .

По его словам, это будет делаться за счет средств государственной поддержки.

Он уточнил, что воспользоваться данной помощью семьи могли бы через портал госуслуг либо органы соцзащиты населения. Это может быть помощь в виде присмотра за малышом на несколько часов, так и в формате продолжительного сопровождения. Выбор зависит от потребностей каждой конкретной семьи.

Как рассказал Чернышов, к такой работе можно было бы привлекать специалистов государственных и негосударственных организаций, прошедших необходимую подготовку и проверку.

Он считает, что реализация этой меры позволила бы сильно понизить нагрузку на родителей в самый сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать допусловия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания.

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