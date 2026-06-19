Петростат оценил экономику Петербурга и Ленобласти за январь–апрель

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Петербург нарастил промпроизводство на 5% за четыре месяца

Петростат опубликовал данные о социально-экономическом положении регионов Северо-Запада за январь–апрель 2026 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Статистика «Основные показатели социально-экономического положения СЗФО в январе–апреле 2026 года» отражает ситуацию в ключевых секторах экономики субъектов Северо-Западного федерального округа.

В Петербурге индекс промышленного производства за четыре месяца составил 105% к аналогичному периоду 2025 года.

Ленинградская область стала лидером по вводу жилья с показателем 1,498 млн квадратных метров. Петербург занял второе место: в городе ввели 408,1 тысячи квадратных метров.

Самую высокую среднюю зарплату зафиксировали в Ненецком автономном округе — 148 916 рублей, Мурманской области — 136 362 рубля и Петербурге — 133 739 рублей. Инвестиции выросли в Ленинградской области на 5,2%, в Новгородской области — на 9,4%.

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