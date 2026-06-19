В Кузбассе семилетний мальчик впал в кому после 3 часов в заблокированном авто

Жительница Кузбасса оставила семилетнего сына одного в заблокированной машине на три часа, из-за чего мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина приехала в Таштагол из Новокузнецка вместе с ребенком, ушла по делам и оставила школьника одного в транспортном средстве, сообщает Telegram-канал «112» .

По данным следствия, она оставила семилетнего сына в автомобиле на три часа и ушла по своим делам. Когда женщина вернулась, мальчик был без сознания. Прибывшие на место медики госпитализировали его в реанимационное отделение.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Женщине грозит лишение свободы на срок до одного года. Состояние ребенка в настоящее время не уточняется.

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