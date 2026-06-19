Дороже «Диснейленда»: люди возмущены ценами в парке аттракционов в Петербурге

Посетительница крупного парка аттракционов в Санкт-Петербурге выразила резкое недовольство ценовой политикой развлекательного комплекса в своих соцсетях. По ее подсчетам, семейный визит туда может обойтись в гигантскую сумму, превышающую стоимость посещения мировых тематических парков.

Девушка рассказала, что базовый единый билет на аттракционы обошелся ей в 8 тыс. рублей. Она подчеркнула, что за аналогичный или даже меньший бюджет можно приобрести входные билеты в знаменитые зарубежные парки развлечений, такие как «Диснейленд» или «Юниверсал». Причем в них съезжаются туристы со всего мира.

Основное возмущение у жительницы вызвало то, что в указанную стоимость не включены три самых популярных и экстремальных объекта петербургского парка аттракционов. За посещение каждого из них необходимо доплачивать отдельно по 2 тыс. рублей. Таким образом, полный билет на одного человека обходится в 14 тысяч.

Блогер посчитала, что для семьи из четырех человек только за вход и катание придется отдать 56 тыс. рублей. С учетом расходов на еду общая сумма базового минимума легко превысит 60 тыс. рублей.

Несмотря на то, что автор видео признала петербургский парк аттракционов одним из лучших и красивейших мест отдыха в России, установленные расценки она назвала завышенными. По словам девушки, аналогичные крупные парки в Москве или Сочи, скорее всего, обходятся посетителям в разы дешевле.

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