Британские врачи два года лечили пациентку с раком антидепрессантами

Виктории из Британии диагностировали рак на четвертой стадии после двух лет обращений к врачам, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным Mirror, в 2024 году учительница физкультуры столкнулась с проблемами при глотании. После еды ей казалось, что пища застревает в горле. Из-за этого у Виктории ухудшился аппетит, она начала терять вес.

Боль усиливалась, но врачи назначали ей только лекарства от изжоги и антидепрессанты. В 2026 году, когда женщина чуть не задохнулась, медики выявили рак. Заболевание дошло до четвертой стадии, его признали неизлечимым.

Виктории назначили 12 курсов химиотерапии, таблетки, инъекции и стероиды. Из-за побочных эффектов у нее немеют руки, появляются озноб, усталость и носовые кровотечения.

«Если бы болезнь диагностировали, когда я впервые пожаловалась на недомогание, я бы не переживала сейчас, что каждый мой день может стать последним. Я никогда не смогу иметь детей, шансов на нормальную жизнь больше нет. Я была подтянутой, здоровой и не курила. Теперь я слаба, не способна работать и замкнута в себе», — рассказала онкобольная британка.

Другой жительнице Британии врачи также поздно диагностировали рак: она десятки раз обращалась к медикам, но болезнь нашли только на четвертой стадии.

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