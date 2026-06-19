Сошла с ума после аварии: собака разорвала лицо хозяйке

Жительница России в соцсетях рассказала, что 17 июня вместе с собакой попала в ДТП, после чего ее 13-летний пес получил сильный стресс, сошел с ума и покусал ее, когда они лежали на кровати. У женщины сильно пострадала правая щека.

По словам владелицы собаки, это первый случай агрессии, который собака проявила за 13 лет совместной жизни. Она предполагает, что причиной стала авария. В ДТП у пса травмировалась лапа.

По словам пострадавшей, в момент нападения она вместе с питомцем лежала на кровати и не трогала собаку. Но в какой-то момент положила свою руку рядом с травмированной лапой животного, после чего пес озверел и набросился на нее.

«И скажу сразу, он сам не хочет кусаться, он просто защищается, так как ему больно! Каждый укус очень переживает, сразу уходит, так как знает, что нельзя так делать. Но он пугается от острой боли, и первая реакция, конечно, — защита себя от тех, кто как будто сделал больно», — рассказала владелица собаки.

Женщина обращалась за помощью к врачам. Ей обработали раны на лице, перебинтовали, поставили уколы и рекомендовали усыпить собаку, от чего она отказалась.

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