Веб-консультант МосОблЕИРЦ стал доступен всем жителям Подмосковья

Видео-прием без визита в офис теперь доступен каждому клиенту расчетного центра, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Новый сервис в личном кабинете МосОблЕИРЦ заработал по всему Подмосковью после успешного тестирования в 11 округах, где более трехсот человек заказали и получили консультации по видеосвязи. .

Обслуживание ведет не робот и не бот, а специалист расчетного центра, и это очень комфортно. Можно не торопиться, переспросить, если непонятно, задать дополнительные вопросы. Веб-консультации — это полноценное, живое и профессиональное обслуживание, но без траты времени на дорогу и ожидание приема.

На консультацию нужно записаться заранее, выбрав удобную дату и время.

В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» зайдите в раздел «Веб-консультант», нажмите «Записаться». После подтверждения записи на почту придет письмо со ссылкой для подключения к видеозвонку. Подключиться можно со смартфона или компьютера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.