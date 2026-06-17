Агрессивный рак обнаружили у звезды Top Gear Джереми Кларксона

По словам телеведущего, о своей болезни он узнал в мае. Рак обнаружили на ранней стадии, однако некоторые методы лечения оказались неэффективными.

«Если новая форма лечения окажется успешной, увидимся в шестом сезоне, а если нет, то не увидимся. Всем пока», — заявил Кларксон зрителям шоу «Ферма Кларксона».

Популярному телеведущему 66 лет. Он получил известность как ведущий программы об автомобилях Top Gear. Он вел ее на протяжении 20 лет.

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