Краснокнижный кит с детенышем приплыли из Мексики на Камчатку — видео

В Кроноцком заливе на Камчатке сняли на видео краснокнижного кита с детенышем, которые приплыли из Мексики, сообщает Amur Mash .

Серые киты преодолели путь в 8 тыс. км. На видео показано, как спины китов поднимаются из воды, выпускают фонтан.

Теперь они несколько месяцев будут кормиться около Камчатки и запасать жир. Китенок сейчас весит около тонны, когда повзрослеет, то станет тяжелее в 30 раз.

Серые киты занесены в Красной книгу России. Специалисты отметили, что за этими двумя китами на Камчатку скоро приплывут сородичи.

Ранее в Мурманской области волонтеры смогли вызволить из сетей застрявшего горбатого кита, названного Петром Великим.

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