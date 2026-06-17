Краснокнижный кит с детенышем приплыли из Мексики на Камчатку — видео
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В Кроноцком заливе на Камчатке сняли на видео краснокнижного кита с детенышем, которые приплыли из Мексики, сообщает Amur Mash.
Серые киты преодолели путь в 8 тыс. км. На видео показано, как спины китов поднимаются из воды, выпускают фонтан.
Теперь они несколько месяцев будут кормиться около Камчатки и запасать жир. Китенок сейчас весит около тонны, когда повзрослеет, то станет тяжелее в 30 раз.
Серые киты занесены в Красной книгу России. Специалисты отметили, что за этими двумя китами на Камчатку скоро приплывут сородичи.
Ранее в Мурманской области волонтеры смогли вызволить из сетей застрявшего горбатого кита, названного Петром Великим.
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