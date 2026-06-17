«Что хорошего сделал Петр I?» Странные вопросы психиатра на медкомиссии на права

Оренбурженка пожаловалась в своем блоге на странные вопросы от психиатра при обследовании на водительские права. Ее спросили «Что хорошего Петр I сделала для России?».

Девушка вспомнила только, что он правил страной и привез картошку, но такой ответ медика не удовлетворил. Она переспросила еще несколько раз, но добиться ответа так и не смогла.

Кроме того, у нее спросили, в чем измеряется скорость, и попросили решить простую задачку.

Пользователи удивились таким вопросам от психиатра и рассказали, что ни разу не встречали таких специалистов, обычно им просто подписывали документы или задавали какие-то простые общие вопросы: первый ли раз получаете права, есть ли вредные привычки, какие были травмы и т. д.

«Тут главное не сознаться, что Петр Первый — это вы, а то эти психиатры такие хитрые, умеют выпытывать», — с улыбкой прокомментировал один из подписчиков.

Но были в истории пользователей и интересные задания от врачей. Например, нужно было произнести слово «солнце» наоборот, сказать, чем отличается круг от шара, какие бывают часы, сколько океанов на Земле и т. д.

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