В новом сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов России, среди которых 4149 жителей Московской области. Конкурс традиционно объединяет инициативных граждан, готовых предлагать решения для развития своих городов, сел и регионов.

За 23 года проведения конкурс сформировал сообщество из более чем миллиона участников. Сегодня «Моя страна — моя Россия» остается одной из крупнейших площадок по поддержке инициатив, направленных на развитие городов, сел и регионов страны. В 2026 году конкурс вошел в План основных мероприятий по проведению Года единства народов России, что нашло отражение в одной из ключевых номинаций сезона — «Единство народов моей страны».

«Для Президентской платформы важно создавать возможности, которые помогают людям не только предлагать идеи, но и находить поддержку для их реализации. Именно поэтому конкурс „Моя страна — моя Россия“ на протяжении многих лет объединяет инициативных граждан, готовых участвовать в развитии своих городов, сел и регионов. В этом году заявки на участие подали более 80 тысяч человек — почти на 8% больше, чем годом ранее. Особенно важно, что конкурс охватывает все регионы страны, подтверждая высокий уровень вовлеченности россиян в решение вопросов развития территорий. Ежегодно мы видим, как проекты участников становятся реальными решениями для развития территорий, а сами авторы получают новые компетенции, профессиональные связи и возможности для роста. Уверена, что и в этом сезоне конкурс откроет множество ярких проектов, способных принести пользу регионам и всей стране», — подчеркнула заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Основную часть участников XXIII сезона традиционно составила молодежь в возрасте от 14 до 35 лет — 64 724 человека, или более 80% от общего числа конкурсантов. Авторы представили проекты по 12 номинациям конкурса, охватывающим широкий спектр направлений развития российских территорий — от образования и науки до экологии, цифровой трансформации, укрепления межнационального единства и развития местных сообществ.

От Московской области на конкурс «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» свои проекты представили 4149 участников. Жители региона ежегодно входят в число активных участников проекта, предлагая инициативы, направленные на развитие образования, социальной сферы, сохранение исторической памяти, экологические и культурные проекты.

После завершения заявочной кампании проекты переходят на этап экспертизы. Каждая заявка будет рассмотрена не менее чем тремя независимыми экспертами, а по итогам оценки будут определены 300 лучших участников сезона.

«Для нас важно, чтобы участие в конкурсе становилось не финальной точкой, а началом большого пути. Сегодня вокруг проекта сформировано сильное сообщество участников, экспертов, наставников и партнеров, которое помогает авторам инициатив находить единомышленников, получать поддержку и развивать свои проекты. Мы видим, как многие конкурсные работы выходят далеко за пределы своих муниципалитетов и регионов, превращаясь в успешные практики федерального уровня. Именно поэтому особое внимание мы уделяем программе постконкурсного сопровождения, которая открывает участникам новые возможности для профессионального и личностного роста», — отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Победители и финалисты конкурса получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках специальных образовательных и карьерных программ. Награждение победителей и призеров II возрастной категории (18–35 лет) состоится в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. Также авторы лучших инициатив смогут претендовать на грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в размере до 1 миллиона рублей.

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