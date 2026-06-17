ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
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Вражеский БПЛА, который летел в сторону Москвы, ликвидировала российская система ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в МАКС.
Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
В пресс-службе Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково. Они необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
Также ограничения полетов все еще действуют в аэропорту Домодедово.
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