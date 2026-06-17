ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

сегодня в 10:31

Вражеский БПЛА, который летел в сторону Москвы, ликвидировала российская система ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в МАКС .

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В пресс-службе Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково. Они необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Также ограничения полетов все еще действуют в аэропорту Домодедово.

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