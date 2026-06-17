Коллапс продолжается: люди уже несколько суток ждут вылета в аэропорту Сочи

Коллапс продолжается в Международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова. Пассажиры ждут вылета уже несколько суток, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пассажиры рейса № 6641 рассказали, что должны были вылететь из Сочи в Новосибирск 15 июня. Однако вылет переносили 4 раза. Накануне после первой длительной задержки пассажиров на несколько часов разместили в гостинице. Затем их вернули в аэропорт, где им снова пришлось ждать. При этом багаж уже был сдан, а новое размещение в гостинице не предоставили.

«В 4 часа утра нас собрали 30 человек и повезли в отель, трансфера от аэропорта не хватает, на улице встретили семьи с детьми, их оказывается вернули с отеля (отказались размещать)», — отметили пассажиры.

За два дня пассажирам выдали несколько ваучеров на питание, однако в заведениях, где их принимают, закончилась еда. Новое время вылета перенесли на 10:30.

В авиакомпании утверждают, что производится дозаправка, борт вылетит в течение часа. На прилет и вылет задерживаются еще более 100 рейсов, еще несколько отменены.

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