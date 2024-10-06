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Сильные пожары вспыхнули в Бейруте после атаки Израиля

После атаки ЦАХАЛ на ливанский Бейрут на юге города вспыхнули масштабные пожары, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет телеканал Sky News Arabia, целью израильских ударов был в основном южный пригород Бейрута.

По заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, там якобы расположены объекты, принадлежащие «Хезболле». В результате данной атаки в городе повреждены несколько зданий и крупных объектов.

Ранее СМИ сообщали, что, в частности, израильская армия атаковала студию ливанского телеканала Аль-Манар, здание было частично разрушено.