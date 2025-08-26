Два мигранта изнасиловали женщину в одном из дворов Череповца

В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении двух мигрантов, которые напали на женщину в одном из дворов города и изнасиловали ее, сообщается на сайте СУ СК России по Вологодской области.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 23 августа. Пьяные иностранцы напали на потерпевшую и применили против нее насилие. Правоохранители вычислили злоумышленников и задержали.

Дело возбуждено по факту изнасилования, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Проводятся следственные действия. Вскоре фигурантам изберут меру пресечения. Следствие настаивает на помещение их под стражу.

Также правоохранители выясняют законность нахождения мигрантов на территории РФ.

