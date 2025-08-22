Спортивный тренер почти год насиловал свою несовершеннолетнюю подопечную

В российской столице спортивного тренера обвинили в совершении преступлений против несовершеннолетней по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование», четыре эпизода) и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

С июля 2023 по апрель 2024 года спортивный тренер в Санкт-Петербурге, Москве и Тверской области, предположительно, насиловал и совершал насильственные действия иного характера в отношении несовершеннолетней подопечной. Спустя долгое время девочка рассказала об этом родителям. Они пожаловались в правоохранительные органы.

Силовики провели следственные действия. Мужчине предъявили обвинения и заключили под стражу.

