Пьяный иностранец пытался изнасиловать девушку на остановке в Москве

В Москве на Рязанском проспекте одна из женщин, которая ждала общественный транспорт на автобусной остановке, едва не стала жертвой изнасилования. Пьяный иностранец пытался надругаться над ней, на крики потерпевшей отреагировал прохожий, который задержал злоумышленника и передал стражам порядка, об этом сообщили в пресс-службе столичного СК .

Предварительно известно, что все произошло вечером 17 августа на одной из остановок на Рязанском проспекте, где девушка ждала транспорт. В какой-то момент к ней подошел пьяный иностранец и попытался совершить действия, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера». Потерпевшая активно сопротивлялась и кричала. Ее зов о помощи услышал прохожий, который вовремя отреагировал и задержал злоумышленника.

Известно, что при попытке изнасилования пьяный иностранец угрожал девушке убийством. Он успел совершить в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время злоумышленник задержан. С ним работают компетентные сотрудники, которые намереваются обратиться в суд с иском об его аресте.

«Следствием инициирован вопрос о выражении благодарности от имени московского ведомства мужчине, проявившему высокую степень гражданской ответственности и активной общественной позиции», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Москве.