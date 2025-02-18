Два футболиста одновременно умерли при странных обстоятельствах под Екатеринбургом

SHOT: два футболиста умерли во сне после тренировки в Свердловской области

Два футболиста из Свердловской области легли спать после тренировки, а на утро их обнаружили мертвыми. Они загадочно скончались во сне, сообщает SHOT .

Погибшие играли в одной команде — «ПОЗ-Прогресс». На днях спортсмены приняли участие в плановой тренировке в Верхней Пышме. Во время нее никто из футболистов не жаловался на здоровье, все чувствовали себя хорошо.

После тренировки спортсмены отправились по домам. На следующее утро двух футболистов, 32-летнего Яна и 33-летнего Даниила, обнаружили мертвыми в своих постелях. Оказалось, что они скончались во сне.

Мать Яна сообщила, что у ее сына были проблемы с сердцем. Однако родные Даниила отметили, что у мужчины никаких болезней подобного плана не было.

Причины смерти футболистов выясняются. У каждого из погибших остались жены и дети.

Ранее тела 4 студентов нашли в казанской квартире. Они умерли при загадочных обстоятельствах. В квартире нашли также неизвестные вещества, предварительно, это наркотики.