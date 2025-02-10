Молодые и мертвые: тела 4 студентов нашли в казанской квартире

Трупы четверых студентов обнаружили в квартире в Казани

Четверо студентов при загадочных обстоятельствах умерли в Казани. Их трупы обнаружили в съемной квартире, сообщает Kazanfirst.ru .

Жилье находится в доме на улице Гарифьянова. В квартире нашли тела четверых студентов.

Трое парней мертвых лежали в зале. Это 20-летний студент КГЭУ, 19-летний безработный и 24-летний студент КГМУ. Еще одно тело — 22-летнего парня — обнаружили в ванной.

Предварительно, погибшие приехали в Казань из Чистопольского и Алексеевского районов. К тому моменту, как их тела обнаружили, они были мертвы уже шесть часов.

Также в квартире нашли неизвестные вещества в виде белого и зеленого порошков. Предварительно, это могут быть наркотики. Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее тела двух мужчин нашли в московской квартире. Они были без следов насилия.