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Тела двух мужчин нашли в московской квартире

В столице при загадочных обстоятельствах погибли двое мужчин. Их трупы без следов насилия нашли в квартире, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Трагедия произошла в жилом доме, расположенном на ул. Амурская. Там в одной из квартир нашли тела двух мужчин 2000 и 1997 года рождения.

На данный момент точная причина их смерти не установлена. Для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента. На месте происшествия работу правоохранителей координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

По результатам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее труп водителя нашли в свалившемся в реку автомобиле Volkswagen в Москве. Машина оказалась на расстоянии 15 метров от берега Лужницкой набережной.