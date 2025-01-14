Тела двух мужчин нашли в московской квартире
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В столице при загадочных обстоятельствах погибли двое мужчин. Их трупы без следов насилия нашли в квартире, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Трагедия произошла в жилом доме, расположенном на ул. Амурская. Там в одной из квартир нашли тела двух мужчин 2000 и 1997 года рождения.
На данный момент точная причина их смерти не установлена. Для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента. На месте происшествия работу правоохранителей координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.
По результатам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее труп водителя нашли в свалившемся в реку автомобиле Volkswagen в Москве. Машина оказалась на расстоянии 15 метров от берега Лужницкой набережной.