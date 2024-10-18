Два бомжа в Нижнем Новгороде нашли банковскую карту и украли с нее деньги

В Сормовском районе Нижнего Новгорода женщина потеряла свою банковскую карту и не успела ее заблокировать. В результате двое бездомных мужчин, которые обнаружили карточку, потратили с нее 20 тыс. рублей, сообщает pravda-nn.ru .

После того, как 36-летняя местная жительница заметила списания с карты, она обратилась в правоохранительные органы.

Стражи порядка выяснили, что картой расплачивались двое мужчин 42 и 50 лет, ранее судимых и не имеющих постоянного места жительства. Их задержали за мелкое хулиганство в административном порядке. После того, как они отбудут наказание, им будет избрана мера пресечения по делу о краже.

Ранее в Нижегородской области мужчина специально заразил свою девушку ВИЧ-инфекцией. За это ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Пострадавшая узнала о заболевании случайно, она состояла в интимных отношениях с 37-летним жителем Нижнего Новгорода.