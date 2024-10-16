Любовь и преступление: нижегородец сознательно заразил девушку ВИЧ-инфекцией

Нижегородцу грозит до 5 лет тюрьмы за заражение девушки ВИЧ-инфекцией

Пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду заявила, что 37-летнему жителю Нижнего Новгорода может грозить до 5 лет лишения свободы за сознательное заражение своей девушки ВИЧ-инфекцией, сообщает ИА «Время Н» .

Пострадавшая узнала о заболевании случайно, она состояла в интимных отношениях с нижегородцем.

Его задержали, и он признался, что знал о своем диагнозе, но скрыл его от партнерши намеренно.

В Подмосковье тестирование на ВИЧ в 2024 году прошли почти 2 миллиона человек. Это на 14,7% больше прошлогодних показателей. Обследоваться можно в специальных кабинетах в поликлинике по месту жительства, центрах по профилактике и борьбе со СПИДом и во время выезда мобильных медицинских комплексов.

Тестирование анонимное и абсолютно безболезненное. В регионе активно развивают систему здравоохранения, прислушиваясь к мнению медиков и жителей.