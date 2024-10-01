Почти 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году

В Московской области жители могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ответственное поведение — это не только про соблюдение правил дородного движения, но и быть внимательным к себе и близким. С начала года у нас в регионе тестирование на ВИЧ прошли свыше 2 млн человек. Отмечу, что тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли на 14,7% человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр. Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.