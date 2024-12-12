ДТП с «ватрушкой»: ребенок на тюбинге попал под колеса автомобиля
В Нижегородской области ребенка на «ватрушке» сбила машина
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ДТП с ребенком, катавшимся на тюбинге, произошло в селе Кочетовка Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н».
Семилетний ребенок катался на тюбинге по сельской дороге, его тянула собака. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser заметил на дороге «ватрушку», но не смог вовремя затормозить и сбил ребенка, говорится в сообщении.
Мальчика с травмами доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Кемерове дети катаются на «ватрушках» по опасным ледяным горкам, рискуя попасть под колеса авто.
В МЧС в преддверии зимнего сезона предупредили об опасностях катания на тюбингах.