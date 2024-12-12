ДТП с «ватрушкой»: ребенок на тюбинге попал под колеса автомобиля

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В Нижегородской области ребенка на «ватрушке» сбила машина

ДТП с ребенком, катавшимся на тюбинге, произошло в селе Кочетовка Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» .

Семилетний ребенок катался на тюбинге по сельской дороге, его тянула собака. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser заметил на дороге «ватрушку», но не смог вовремя затормозить и сбил ребенка, говорится в сообщении.

Мальчика с травмами доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Кемерове дети катаются на «ватрушках» по опасным ледяным горкам, рискуя попасть под колеса авто.

В МЧС в преддверии зимнего сезона предупредили об опасностях катания на тюбингах.