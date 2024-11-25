В Кемерове дети на ледяных горках рискуют оказаться под колесами машин
С началом зимы во дворе дома № 78 на проспекте Октябрьский дети организовали горку — длинный спуск с погребов, где катаются на ледянках и ватрушках. Однако этот веселый процесс таит в себе опасность: ребята рискуют оказаться под колесами машин. Местная жительница рассказала, что, несмотря на уверения детей о том, что они следят за движением, однажды женщина чуть не сбила их, и сделала замечание, сообщает Ciбдепо.
«Дети, конечно, уверяют, что сами следят, что никакая машина не ехала, но буквально при мне женщина подходила, распекала их за то, что ей под колеса чуть не въехали и аварию не устроили», — заявила женщина.
В ГАИ Кемерова рассказали, что они ежегодно проводят акцию «Снежный патруль», чтобы ликвидировать опасные горки рядом с дорогами. В этом году уже обработали шесть таких мест, включая спуск на Октябрьском, 78, который становится «вечным» объектом для устранения.
Интересно, что некоторые родители не видят в этом проблемы и даже восстанавливают горку после ее засыпки. Тем не менее, борьба с опасными спусками приносит свои плоды, и сотрудники ГАИ призывают граждан сообщать о подобных ситуациях.