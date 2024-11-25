В Кемерове дети на ледяных горках рискуют оказаться под колесами машин

С началом зимы во дворе дома № 78 на проспекте Октябрьский дети организовали горку — длинный спуск с погребов, где катаются на ледянках и ватрушках. Однако этот веселый процесс таит в себе опасность: ребята рискуют оказаться под колесами машин. Местная жительница рассказала, что, несмотря на уверения детей о том, что они следят за движением, однажды женщина чуть не сбила их, и сделала замечание, сообщает Ciбдепо .

«Дети, конечно, уверяют, что сами следят, что никакая машина не ехала, но буквально при мне женщина подходила, распекала их за то, что ей под колеса чуть не въехали и аварию не устроили», — заявила женщина.

В ГАИ Кемерова рассказали, что они ежегодно проводят акцию «Снежный патруль», чтобы ликвидировать опасные горки рядом с дорогами. В этом году уже обработали шесть таких мест, включая спуск на Октябрьском, 78, который становится «вечным» объектом для устранения.

Интересно, что некоторые родители не видят в этом проблемы и даже восстанавливают горку после ее засыпки. Тем не менее, борьба с опасными спусками приносит свои плоды, и сотрудники ГАИ призывают граждан сообщать о подобных ситуациях.