В МЧС РФ рассказали о главной опасности катания на «ватрушках» зимой

Кататься на «ватрушках» зимой — опасно. Они неуправляемы, и поэтому на них легко травмироваться, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Кемеровской области.

Ездить на «ватрушках» нужно осторожно. Такой вид средства передвижения разгоняется до высокой скорости. В процессе изделие может раскрутиться и перестать быть управляемым.

В пресс-службе МЧС добавили, что нельзя перегружать «ватрушку» и садиться на нее сразу нескольким людям. Также не рекомендуется ехать головой вперед или паровозиком.

Запрещено прикреплять «ватрушку» на буксир к машине и таким образом ехать. Также не рекомендуется передвигаться по неизвестным дорогам с крутыми склонами.

Ранее в подмосковную травматологию поступил 14-летний ребенок. Он сломал бедро из-за неудачной езды на «ватрушке».