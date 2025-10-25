Драку мигрантов в Москве могли устроить неизвестные на Mercedes без номеров
Жители ЖК «Прокшино» в столичной Коммунарке, где состоялось массовое побоище мигрантов, утверждают, что драку организовали неизвестные, приехавшие на черном Mercedes без номеров, сообщает «Подъем».
По словам местной жительницы, конфликт начался еще 24 октября. Приезжие собрались на Прокшинском проспекте и что-то громко выясняли. Утром в субботу к ЖК подъехал черный Mercedes без номеров. Женщина утверждает, что люди из этой машины руководили процессом драки.
Жительница предположила, что потасовка произошла в рамках «борьбы за клиентов».
«Возможно, это подрядные организации застройщика или кто-то, кто делает ремонты, частники. ЖК в стройке, мигрантов много», — сказала женщина.
Она рассказала, что подобные организации часто подходят к людям на улице и предлагают услуги по ремонту. Жительница пожаловалась, что на территории нет камер «Безопасного города». Она добавила, что до субботней драки массовых проблем с мигрантами почти не было.
25 октября мигранты устроили массовую драку возле ЖК «Прокшино» в столичной Коммунарке. Они били друг друга лопатами и палками. Пострадали как минимум пять человек. Правоохранители ищут зачинщиков.
