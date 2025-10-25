Драку мигрантов в Москве могли устроить неизвестные на Mercedes без номеров

Жители ЖК «Прокшино» в столичной Коммунарке, где состоялось массовое побоище мигрантов, утверждают, что драку организовали неизвестные, приехавшие на черном Mercedes без номеров, сообщает «Подъем» .

По словам местной жительницы, конфликт начался еще 24 октября. Приезжие собрались на Прокшинском проспекте и что-то громко выясняли. Утром в субботу к ЖК подъехал черный Mercedes без номеров. Женщина утверждает, что люди из этой машины руководили процессом драки.

Жительница предположила, что потасовка произошла в рамках «борьбы за клиентов».

«Возможно, это подрядные организации застройщика или кто-то, кто делает ремонты, частники. ЖК в стройке, мигрантов много», — сказала женщина.

Она рассказала, что подобные организации часто подходят к людям на улице и предлагают услуги по ремонту. Жительница пожаловалась, что на территории нет камер «Безопасного города». Она добавила, что до субботней драки массовых проблем с мигрантами почти не было.

25 октября мигранты устроили массовую драку возле ЖК «Прокшино» в столичной Коммунарке. Они били друг друга лопатами и палками. Пострадали как минимум пять человек. Правоохранители ищут зачинщиков.

