Дошли волны с Камчатки: на Гавайях эвакуируют людей из-за угрозы цунами

На Гавайских островах в Тихом океане начинается паника. Туристы и местные жители спешат покинуть прибрежную зону из-за возможных цунами на фоне мощного землетрясения на Камчатке. На трассе образовалась огромная пробка из водителей, которые хотят уехать вглубь острова, пишет SHOT .

Жители острова Мауи в соцсетях обрушились с критикой на американскую актрису Опру Уинфри, которая не открывает свой участок частной дороги для общего пользования. Ей принадлежит 518 га земли на Мауи, и если бы она открыла проезд, это бы сократило растянувшуюся пробку.

В столице штата Гавайи — Гонолулу — прибрежная зона уже опустела, люди поспешили уйти в укрытие, повсюду звучит сирена, предупреждающая о возможном цунами. На опубликованных кадрах видно, что гребни волн уже приближаются к берегу.

На территории Гавайских островов элитная недвижимость есть у большого количества голливудских звезд, например, у актеров Джонни Деппа и Мэттью Макконахи. Также недвижимость на Гавайях есть у бизнесменов Марка Цукерберга и Джеффа Безоса.

Цунами на Гавайях могут появиться из-за землетрясения, которое произошло на Камчатке. Его магнитуду оценили в 8,8 балла. Из-за этого в Елизовском районе уже зафиксировали цунами высотой до 4 м. Теперь цунами могут обрушиться на Японию и американские острова.

Ранее сообщалось, что после землетрясения в Японии на берег выбросило трех китов. Во время катаклизма жители Петропавловска-Камчатского плакали и молились о спасении.