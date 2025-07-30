3 китов выкинуло на побережье в Японии после цунами

Трех китов выкинуло на побережье в Японии после цунами. Оно появилось из-за сильного землетрясения, сообщает Ura.ru со ссылкой на NHK.

Волна высотой от 20 до 50 сантиметров дошла до японских префектур Хоккайдо, Канагава, Мияги, Аомори, Фукусима, Ибараки и Сидзуока. Специалисты не исключают возникновения трехметрового цунами.

Предупреждение на фоне этого объявило и правительство КНР. Оно действует на прибрежную зону Шанхая, Чжоуаня, Тайбэя, некоторые районы уездов Тайдун, Пиндун, Хуалянь и Илань. Был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ночью 30 июля на российской Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла. Оно было признано одним из мощнейших за всю историю региона и уже затронуло Сахалинскую область. Возникла угроза цунами, людей эвакуировали на возвышенность.