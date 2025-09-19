Дочь пропавшей в Таиланде россиянки передали из детдома родственникам

Дочь пропавшей в Таиланде российской туристки передали из местного детдома бабушке с дедушкой. Полицейские начали поиски 34-летней россиянки лишь через 6 дней после пропажи, сообщает SHOT .

Накануне полиция Банкока объявила в розыск Эрику Владыко. Все это время жительницу Владивостока своими силами искали родственники и подруга.

Маленькая дочь Эрики находилась в тайском детском доме с 12 сентября. Ее передали бабушке и дедушке со стороны матери.

Ранее стало известно, что в Таиланде разыскивают загадочно пропавшую 34-летнюю россиянку. Туристка приехала на улицу с многочисленными барами и перестала выходить на связь. При этом ее дочь осталась в номере отеля. В районе, где она пропала, процветает преступность, поэтому россиянку могли опоить и похитить.

