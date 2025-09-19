Пропавшую в Таиланде россиянку могли опоить и похитить

Загадочно исчезнувшую в Таиланде 34-летнюю россиянку могли опоить и похитить. В районе, где она была замечена, процветает преступность, сообщает Mash .

Последний раз женщину видели в криминальном районе Бангкока, где располагается множество арабских баров и ночных клубов. Это уже третья россиянка, которая исчезла из данного района.

В арабском квартале процветают преступность, наркоторговля и проституция. На улице Сукхумвит открыто продают различные вещества, секс-услуги и все, что запрещено. Здесь постоянно пропадают девушки, в основном приехавшие из других стран.

Как рассказали знакомые туристки, у нее есть хорошая работа риэлтора, но женщина часто тусовалась, поэтому постоянно подыскивала нянь для четырехлетней дочки. Сейчас девочка находится в местном детдоме. В пятницу ее должна забрать бабушка.

А пропавшую россиянку продолжает искать полиция.

Ранее россиянка исчезла в Бангкоке. Она приехала туда 12 сентября, а около двух часов ночи вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину туристка заказала на ресепшене, но не со своего телефона.

