Оставила дочь в отеле: россиянка загадочно пропала в Таиланде 6 дней назад

Эрика Владыко исчезла в Бангкоке. Россиянка прибыла туда 12 сентября, а около около двух часов ночи вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину туристка заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Девушка приехала на улицу, где расположены многочисленные бары, и после этого перестала выходить на связь с близкими. Последний раз ее видели онлайн в соцсетях 15 сентября, а в настоящее время ее телефон выключен.

Когда мать уехала, ее дочь осталась одна в номере отеля. Утром одинокую девочку обнаружили горничные. Малышку отдали в тайский детский дом. Сейчас ее навещает подруга Эрики, которая обратилась в российское посольство.

По словам подруги пропавшей, в день исчезновения Эрика вела себя странно: девушка ни с кем не общалась и не раскрыла причину своей поездки в Бангкок. Ее паспорт и документы дочки остались в отеле.

Родители Эрики узнали о пропаже дочери лишь 16 сентября. Сегодня они вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы найти внучку. На месте они намерены подать заявление в полицию, так как это могут сделать только родственники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.