Дочь Юрия Куклачева опровергла информацию о его госпитализации
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Дочь худрука Театра кошек, народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Екатерина опровергла информацию о его госпитализации. Она заявила, что распространяемые в СМИ слухи не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.
«Нет, это не правда», — ответила Екатерина на вопрос журналистов.
Ранее в Сети появилась информация, что артиста госпитализировали в кардиоцентр. Якобы у него начались проблемы с сосудами.
В мае этого года Куклачев перенес плановую операцию. Дрессировщику установили кардиостимулятор после перенесенного инфаркта.