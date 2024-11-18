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Дочь Юрия Куклачева опровергла информацию о его госпитализации

Дочь худрука Театра кошек, народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Екатерина опровергла информацию о его госпитализации. Она заявила, что распространяемые в СМИ слухи не соответствуют действительности, сообщает ТАСС .

«Нет, это не правда», — ответила Екатерина на вопрос журналистов.

Ранее в Сети появилась информация, что артиста госпитализировали в кардиоцентр. Якобы у него начались проблемы с сосудами.

В мае этого года Куклачев перенес плановую операцию. Дрессировщику установили кардиостимулятор после перенесенного инфаркта.