До 20 граммов взрывчатки PETN было в массово сдетонировавших пейджерах в Ливане

До 20 граммов взрывчатки PETN было в сдетонировавших пейджерах в Ливане, сообщает Mash .

Израильская разведка «Моссад» поместила взрывоопасное вещество в устройства и привела в действие удаленно, повысив температуру в батареях до 96 градусов по Цельсию.

«Хезболла» получила устройста пять месяцев назад. О заказе пейджеров узнала израильская разведка и согласовала операцию с Нетаньяху, членами его кабинета и главами спецслужб.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Axios, операция по детонации пейджеров в Ливане могла быть одобрена в ходе встреч премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

Число погибших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11, при этом пострадали 4 тыс. человек, сообщает телеканал Al Jadeed со ссылкой на Минздрав.

Ранее движение «Хезболла» возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль. Оно пригрозило отомстить.

Также сообщалось, что экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что пейджеры массово сдетонировали в Ливане из-за встроенных взрывных устройств, а не из-за кибератаки.