Сноуден: пейджеры сдетонировали в Ливане из-за встроенных взрывных устройств

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что пейджеры массово сдетонировали в Ливане из-за встроенных взрывных устройств, а не из-за кибератаки, сообщает РЕН ТВ .

По словам Сноудена, если бы взрывались перегретые батареи, то было бы гораздо больше «мелких пожаров и осечек». Произошедшее в Ливане экс-сотрудник спецслужб США назвал «неотличимым» от терроризма.

Он также допустил, что за взрывом пейджеров может стоять Израиль.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Axios, операция по детонации пейджеров в Ливане могла быть одобрена в ходе встреч премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

Ранее движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль. Оно пригрозило отомстить.