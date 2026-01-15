Девушке ошибочно вырезали матку в больнице Новокузнецка со скандальным роддомом

Девушке поставили ошибочный диагноз и сделали ее бесплодной в больнице Новокузнецка, в роддоме которой в новогодние праздники погибли девять младенцев, сообщает SHOT .

Девушку доставили в гинекологическое отделение НГКБ № 1 после родов. Во время УЗИ у нее нашли серьезное осложнение — врастание плаценты. Врачи сказали, что с этим ничего нельзя сделать — нужно удалять матку.

Пациентке провели операцию, теперь она не может иметь детей. Девушка подала на больницу в суд, разбирательства шли 1,5 года. В итоге судебные эксперты установили, что медики поставили ошибочный диагноз. Оказалось, что на снимках УЗИ нет признаков врастания плаценты, то есть удалять матку было необязательно.

Пострадавшая получила от больницы в качестве компенсации 500 тыс. рублей. Также медучреждение выплатило штраф в размере 250 тыс. рублей.

В новогодние праздники в новокузнецком роддоме № 1 погибли девять младенцев, у них обнаружили инфекцию. Расследуется уголовное дело, задержаны главврач и завотделением реанимации роддома. Также вскрылись другие жуткие случаи смертей или травмирования детей, которые произошли в этом медучреждении.

