СК проверит сообщения о смертях и травмировании младенцев в роддоме Новокузнецка

Следователи Кемеровской области проверят информацию о случаях травмирования и смерти младенцев, произошедших в новокузнецком роддоме № 1 в предыдущие годы, сообщает пресс-служба СК Кузбасса в Telegram-канале.

Правоохранители в ходе мониторинга интернета обратили внимание на жалобы на ненадлежащее оказание медицинской помощи пациенткам в Новокузнецкой клинической больнице № 1, где в новогодние праздники погибли девять младенцев. Женщины сообщили о других случаях смертей или травмирования малышей в этом медучреждении. Они произошли в 2018, 2021 и 2024 годах.

Так, одна роженица рассказала, что из-за некачественного оказания медицинской помощи здоровью ее новорожденного ребенка был причинен тяжелый вред, из-за чего он скончался. Еще у двух женщин зафиксирована внутриутробная смерть плода.

Другая пациентка лежала в гинекологическом отделении больницы. Ее здоровью там причинили тяжкий вред. Она оказалась на грани жизни и смерти.

Правоохранители начали доследственную проверку. Они устанавливают обстоятельства всех этих инцидентов. Затем будут приняты процессуальные решения.

В роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев с 4 по 12 января 2026 года. Возбуждено уголовное дело. Задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

