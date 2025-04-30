Девушка-курьер забрала у пенсионерки в Москве более 11 млн рублей

19-летняя жительница Свердловской области приехала в Москву и, представившись курьером, забрала у 69-летней пенсионерки крупную сумму денег. Общий ущерб от мошеннической схемы составил более 11 млн рублей, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

Девушка по указанию удаленных кураторов приехала в столицу и забрала у пенсионерки крупную сумму, перевела ее в криптовалюту и отправила на указанные реквизиты. За свою преступную работу курьер получила вознаграждение.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, и отправилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что несколько дней подряд ей звонили люди, которые представлялись сотрудниками госорганов. Они убедили женщину, что ее квартира и сбережения в банке находятся в опасности.

Затем москвичка выполняла указания мошенников. Она сняла деньги с банковского счета, продала квартиру и передала более 11 млн рублей девушке-курьеру, которую оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи проверяют задержанную на причастность еще к 13 подобным эпизодам, ущерб по которым может составлять 37 млн рублей.

Ранее первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что новые схемы мошенничества, созданные накануне Дня Победы, направлены против пенсионеров и ветеранов. Пожилым людям нужно соблюдать ряд правил безопасности.