Шейкин: схемы мошенников перед 9 Мая направлены против ветеранов и пенсионеров

Первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что новые схемы мошенничества, созданные накануне Дня Победы, направлены против пенсионеров и ветеранов. Пожилым людям нужно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом сообщает ТАСС .

В преддверии 9 Мая мошенники значительно активизируются. В 2025 году аферисты создали новую схему, которая ориентирована на ветеранов, а также пенсионеров.

Злоумышленники звонят по телефону и представляются работниками органов соцзащиты или администрации района. Они говорят, что пенсионеру или ветерану положены выплаты к празднику.

Чтобы оформить их, аферисты просят назвать информацию о банковской карте, данные паспорта, СНИЛС. Затем требуют код из СМС-сообщения, которое отправляется на мобильный гражданина. С помощью него мошенники заходят на «Госуслуги», чтобы получить займ, перевести деньги или поменять важные данные.

Россиянам напоминают, что называть код из СМС и разглашать личную информацию нельзя.

Ранее пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья предупредила, что мошенники все чаще представляются сотрудниками поликлиник и обманывают жертв. Их цель — завладеть доступом к «Госуслугам».