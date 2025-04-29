Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества от лица поликлиник

Злоумышленники стали обзванивать население Московской области с целью предложения пройти диспансеризацию. Они сообщают людям, что им якобы нужно подтвердить завить на прием к тому или иному врачу, продиктовав год из СМС-сообщения. На самом деле ни в коем случае нельзя никому давать персональные данные.

После того, как мошенники получили доступ к персональным данным, они меняют схему обмана и уже от лица техподдержки «Госуслуг» советуют обратиться в Росфинмониториг для «спасения» денег. По плану обмана, далее злоумышленники должны заставить жертву заполнить некое заявление и прикрепить к нему фотографию своей банковской карты. Так недобросовестные люди крадут персональные данные и получают доступ к средствам человека.

Жителям Московской области рекомендуют не доверять незнакомым лицам в телефонном разговоре, кем бы они не представлялись. Лучшим выходом является прекращение разговора. Населению Подмосковья в очередной раз напоминают о том, что ни в коем случае нельзя передавать коды из СМС-сообщений посторонним лицам. Настоящие сотрудники той или иной организации, в том числе поликлиник, никогда не запрашивают такую информацию.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье. Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.