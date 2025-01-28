Девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве

В Москве из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, выпала девочка 2021 года рождения. Ребенок погиб на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Трагедия произошла в доме на ул. Душинская. По предварительным данным, девочка осталась без присмотра взрослых. Она оперлась на москитную сетку. Ребенок упал вместе с ней.

На месте инцидента работают правоохранительные органы и экстренные службы. Их работу координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

В прокуратуре напомнили о том, что москитная сетка не спасает детей от падения из окон. Родителей призвали не оставлять их без присмотра в помещении, где открыто окно.

Ранее в Санкт-Петербурге шестиклассник выпал из окна пятого этажа школы. Он выжил, его доставили в больницу.