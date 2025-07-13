Появилось видео жесткого падения гимнаста, разбившегося в московском цирке

В Сети опубликовали видео жесткого падения 18-летнего воздушного гимнаста из Эфиопии Абеля Дагима, который разбился в Большом Московском цирке. Судя по видео, трагедия произошла по вине пассировщика, сообщает SHOT .

Эту версию подтвердил и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Пассировщик стоял справа от мата, на который приземляется акробат. Он должен был остановить коллегу своим корпусом.

На опубликованных кадрах видно, как гимнаст летит с высоты. Он частично приземляется на мат, но ударяется головой об арену. Тут же к пострадавшему подбежал врач и все коллеги.

Гимнаста экстренно госпитализировали. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Доктора диагностировали у парня черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

Труппа прибыла в столицу три дня назад. Инцидент произошел во время репетиции на основном манеже. В процессе выполнения трюка Абель несколько раз перевернулся в воздухе и упал рядом с матом.