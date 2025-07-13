Воздушный гимнаст разбился в Большом Московском цирке

В Большом Московском цирке произошла трагедия. 18-летний воздушный гимнаст из Эфиопии Абель Дагим рухнул на арену с высоты 7 метров, сообщает «112» .

Гимнаста экстренно госпитализировали. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Доктора диагностировали у парня черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

Труппа прибыла в столицу три дня назад. Инцидент произошел во время репетиции на основном манеже. В процессе выполнения трюка Абель несколько раз перевернулся в воздухе и упал рядом с матом.

Ранее в цирке на Фонтанке в Петербурге сломался турник во время исполнения акробатического номера. Один из акробатов сильно ударился, после чего ушел за кулисы.